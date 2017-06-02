أردان : تعاون إسرائيل مع الدول العربية سيساعد في تحقيق السلام

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، أن توسيع التعاون بين إسرائيل والدول العربية من الممكن أن يسهم ويساعد على تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

جاءت أقوال أردان في مقابلة صحافية أجراها مع وسائل إعلام أميركية ومنها قناة (سي ان ان) الاخبارية، حول العديد من القضايا وفي مقدمتها الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والحرب ضد « الإرهاب ».

وأضاف « توسيع التعاون بين إسرائيل والدول العربية ومكافحة الإرهاب والتحريض يمكن أن يهيئ الظروف لسلام دائم مع الفلسطينيين ».

وأشار إلى أن إسرائيل لديها القدرة على أن تلعب دورا قياديا وهاما في التحالف الدولي ضد « الإرهاب »، مؤكدا استعداد تل ابيب لتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية حول ذلك.

ودعا وسائل الإعلام الدولية إلى تغطية « عادلة » فيما يخص إسرائيل، معتبرا أن وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في تشكيل الرأي العام العالمي.