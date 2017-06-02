العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

شارك عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب في مسيرة قرية نعلين غرب رام الله، الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري، اليوم الجمعة.

وانطلقت المسيرة عقب أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة، حيث أشعل الشبان عشرات الإطارات، فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي كمائن للإيقاع بالشبان واعتقالهم.

وجاءت مسيرة اليوم، إحياء لذكرى استشهاد مسؤول ملف القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيصل عبد القادر الحسيني، والشهيد محمد يوسف الخواجا ابن القرية الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1976.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال المسيرة.