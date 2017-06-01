قراقع: إسرائيل ألغت العقوبات عن الأسرى والاثنين اجتماع لمتابعة الاتفاق

ألغت إدارة مصلحة السجون « الإسرائيلية » اليوم الخميس، كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى الذين خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع: إن العقوبات التي فرضت على الأسرى ألغيت، وإن اجتماعا سيعقد الإثنين المقبل لبحث كافة القضايا التي ظلت عالقة فيما يتعلق بمطالب الأسرى".

وأشار قراقع إلى أن كافة الاسرى المضربين عادوا إلى السجون التي كانوا يتواجدون فيها قبل الاضراب، وأن العقوبات التي فرضت عليهم خلال الاضراب قد الغيت وفق اتفاق عسقلان الذي جرى عشية تعليق الاضراب.

وكشف قراقع أن اللجنة المشتركة بين الاسرى وإدارة السجون والتي تم الاتفاق عليها ستجتمع الاثنين المقبل، لبحث كافة القضايا التي ظلت عالقة بما يتعلق بمطالب الاسرى ولأجل ضمان تنفيذ ما اتفق عليه.

وأوضح قراقع إنه لا يوجد حالات خطيرة صحيا في صفوف المضربين، وان عددا منهم يحتاج إلى متابعة صحية بسبب تأثيرات الاضراب عليهم، وإن كافة الاسرى يتناولون السوائل والفيتامينات لأجل استعادة صحتهم في المرحلة الاولى من تعليق الاضراب.

ودعا قراقع مؤسسات حقوق الانسان لحماية انجازات الاسرى ومتابعة ما اتفق عليه، لاسيما أنها مطالب تتفق مع المعايير الدولية الانسانية وأن يكون مستوى التدخل القانوني أكثر جدّية حتى لا تنقض إدارة السجون على حقوق ومنجزات المعتقلين.