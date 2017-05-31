الكوليرا تفتك بـ532 يمنياً خلال شهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الكوليرا في اليمن إلى 532، منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الدولية عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن، في موقع التواصل الاجتماعي « تويتر ».

وقالت المنظمة: إنه « حتى الآن (الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل أكثر من 65300 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، و532 وفاة مرتبطة بالوباء ».

وأضافت المنظمة أن هذه الحالات تم رصدها في 253 منطقة في اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والكوليرا مرض يسبّب إسهالاً حادّاً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقلّ أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص، لخطر الإصابة بالمرض.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يمكن علاج الكوليرا بنجاح من خلال محلول لمعالجة الجفاف يتناوله المريض بالفم، وتحتاج الحالات الحرجة لعلاج سريع بسوائل وريدية ومضادات حيوية