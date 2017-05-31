غزة تطالب بوقود العراق لحل مشكلة الكهرباء

ناشد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي البرلمان العراقي التدخل الفوري لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

وأبرق د. بحر رسالة لرئيس مجلس النواب العراقي، د. سليم الجبوري دعاه فيها للتدخل لحل مشكلة الكهرباء، وجاءت الرسالة بناء على طلب ومبادرة من رئيس البرلمان العراقي.

وناشد د. بحر الجبوري العمل على تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، علماً بأن كمية الوقود اللازمة لتشغيل المحطة تبلغ (15000 طن) خمسة عشر ألف طن شهرياً، على أن يتم إدخال هذه الكمية عن طريق الشقيقة مصر لما لذلك من أهمية في تعزيز العلاقة مع جمهورية مصر العربية، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين جهات الاختصاص لدى الدول العربية الشقيقة وبين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة.

وقال د. بحر خلال رسالته لرئيس البرلمان العراقي « تأتي هذه الدعوة في إطار العمل العربي المشترك، وعملاً بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وبالنظر إلى الدور المتميز الذي تلعبه البرلمانات العربية، وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية، وفي إطار العمل العربي البرلماني المشترك، ونظراً لما يعانيه قطاع غزة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا الانقطاع، ومن أجل التغلب على حصار قطاع غزة، وفي إطار خدمة المواطن الفلسطيني ».

وفي ذات السياق وجه د. بحر رسالة لرئيس البرلمان العربي مشعل بن سهم السلمي، دعا فيها البرلمان العربي لمناشدة رؤساء البرلمانات العربية للتدخل لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، والعمل الفوري لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالوقود الازم لتشغيلها.