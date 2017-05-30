بوتن: علاقاتنا مع السعودية تتطور بنجاح كبير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، في اجتماع مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن علاقات موسكو مع الرياض تتطور بنجاح كبير.

ووفقا لرويترز فقد أبلغ الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور موسكو، بوتن بأنه لا تعارض بين بلديهما بشأن سوق النفط.

وقال بوتن إن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة، وأن موسكو والرياض طورتا علاقاتهما بنجاح لتحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.

وفي وقت سابق من الثلاثاء اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح، وناقشا الوضع في أسواق النفط العالمية.