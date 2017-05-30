منتدى الاعلاميين يطالب حكومة الوفاق بلجم أجهزة أمن السلطة

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق الوطني بلجم أجهزة أمن السلطة لما تقترفه من إجراءات تعسفية والملاحقة والاعتقالات ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني.

وقال المنتدى في بيان له وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه: على حكومة الوفاق الوطني أن تلجم أجهزة امن السلطة لضمان احترامها للقانون أولا ثم لدور وعمل الصحفيين الفلسطينيين والافراج الفوري عن الزميلين وليد وقتيبة والاعتذار لهما.

وادان المنتدى، بشدة إقدام الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة على اعتقال الصحفيين ومداهمة منازلهم ومصادرة أجهزتهم الصحفية.

ووفقاً لما وصل منتدى الإعلاميين، من معلومات فإن جهاز المخابرات في سلفيت أقدم الاحد الماضي « 28-5-2017 » على اعتقال الأسير المحرر الصحفي وليد خالد المدير السابق لمكتب جريدة فلسطين بالضفة وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال حوالي ١٥ عاما واعتقل عدة مرات من قبل أجهزة السلطة في الضفة وهو من أدباء الحركة الأسيرة وقد ألف عدة كتب في السجن.

في حين اعتقل جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم الصحفي « قتيبة قاسم » بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس الاثنين 29-5-2017، وهو أسير محرر أمضى ما يقرب من أربعة أعوام متفرقة في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال من أجهزة السلطة في الضفة عدة مرات على خلفية عمله الصحفي.

واعتبر المنتدى أن الإجراءات والاعتداءات على حقوق الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة في الوقت الذي تتواصل الهجمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين، تمثل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، داعياً إلى وقفها فورا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

وشدد المنتدى على أن اعتقالات وملاحقات السلطة للصحفيين كانت وستبقى فاشلة في منع الصحفيين من أداء رسالتهم، وسيبقون أصحاب القلم والفكر والصورة والكلمة القوية والحرة والصامدة في وجه الاحتلال وسياساته ومحاولات اخراس الصحافة.

كما دعا المنتدى المؤسسات الحقوقية والإعلامية والمؤسسات العاملة في المجال الصحفي للخروج عن حالة الصمت والتدخل لدى الأجهزة الأمنية للإفراج عن الصحفيين، والعمل بكل قوة لعدم خرق القانون ولحماية الصحفيين من عمليات الاعتقال والملاحقات.

وطالب منتدى الإعلاميين، بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها، مطالباً منظمات المجتمع المدني والفصائل بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطة التي تمثل بوابة لوقف ومواجهة اعتداءات الاحتلال.