حكومة غزة ترد بشأن إقامة مقر اللجنة القطرية على مهبط الراحل أبو عمار

نفى المكتب الإعلامي الحكومي إقامة المقر الدائم للجنة القطرية لإعمار غزة على أرض مهبط طائرة الرئيس الراحل أبو عمار.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي امس الاثنين، أن الأرض التي يبنى عليها المقر تقع بجوار المهبط في أرض حكومية كانت متعدى عليها لسنوات طويلة قبل أن يتم إزالة التعديات وتخصيصها لعدد من المشاريع ومنها مسجد ومقر اللجنة القطرية.

واستغرب المكتب تعمد البعض نشر معلومات « غير صحيحة » حول موقع بناء المقر، رغم علم الجميع أن أرض المهبط بقيت على حالها وتستخدم مركزًا لتدريب قوى الأمن كما كانت فترة الرئيس الراحل عرفات.

وأكد المكتب أن رمزية الرئيس الراحل ليست ميدانًا للمزايدة، ولا يمكن لأحد أن يشكك في احترامنا واعتزازنا بالإرث الوطني والنضالي لأبي عمار، ويشهد على ذلك الحفاظ على بيته ومقتنياته الخاصة رغم كافة الظروف الصعبة والحروب التي مرت بقطاع غزة وأيضا تخليد ذكراه بإعادة تجديد طائرته الخاصة ووضعها على سارية كمعلم يخلد ذكراه في منطقة المهبط.

وطالب المكتب من يدعي احتكاره ووصايته على إرث الرئيس الراحل أن يسير على نهجه المقاوم والانتفاض لكشف قتلته كمطلب موحد لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، بدلاً من الإساءة لهذا الإرث بالارتماء في حضن المحتل.

وشدد المكتب على أن إساءة البعض لقطر، تتنافى وأعرافنا الفلسطينية، سيما لدولة شقيقة قدمت الكثير نصرة للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة المحاصر، مؤكدًا أن الشارع الغزي يكن لدولة قطر كل مشاعر الود والامتنان ويقدر دعمها الكبير لمشاريع إعادة الإعمار.