الرياضية العامة تختتم مرحلة الذهاب لدوري الخواجا

اختتمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي منافسات مرحلة الذهاب لدوري الشهيد محمود الخواجا لكرة القدم، والتي تنظمه اللجنة على مستوى محافظات قطاع غزة.

وتمكن فريق محافظة الوسطى من تصدر مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف فريق محافظة خانيونس.

يشار إلى أن الدوري يضم 5 فرق ممثلة عن محافظات قطاع غزة الخمس، وهي (شمال غزة ، غزة ، الوسطى ، خانيونس ، رفح)، حيث تدور بينهم اللقاء بنظام الذهاب والإياب.

وتمكنت اللجنة الرياضية من إنجاز المرحلة الأولى من الدوري باختتام منافسات مرحلة الذهاب، حيث لعبت 10 لقاءات ضمن مرحلة الذهاب كانت على النحو التالي :

1- الوسطى – رفح (6-4) || 12-4 | ملعب النصيرات

2- الوسطى – غزة (5-3) || 20-4 | ملعب النجوم

3- الشمال – خانيونس (1-0) || 20-4 | ملعب القسام

4- غزة – الشمال (6-3) || 26-4| ملعب الحرية

5- غزة – رفح (7-6) || 1-5 | ملعب الحرية

6- خانيونس – الوسطى (3-3) || 10-5 | ملعب النور

7- رفح – الشمال (6-4) || 17-5 | ملعب فلسطين المعشب

8- رفح – خانيونس (3-5) || 22-5 | ملعب الاستقلال المعشب

9- الشمال - الوسطى (5-4) || 24-5 | ملعب القسام

10- خانيونس – غزة (3-2) || 24-5 | ملعب النور الإسلامي

وأسفرت مرحلة الذهاب عن تصدر المحافظة الوسطى لجدول الترتيب وتلاها كل من خانيونس وغزة والشمال ورفح على التوالي، وجاء جدول الترتيب على النحو التالي :

1- الوسطى (7 نقاط ، +3)

2- خانيونس (7 نقاط ، +2)

3- غزة (6 نقاط ، +1)

4- الشمال (6 نقاط ، -3)

5- رفح (3 نقاط ، -3)

ومن المقرر أن تتوقف منافسات البطولة في شهر رمضان المبارك، على أنت تستأنف مرحلة الإياب بعد ذلك مباشرة.

جدول ترتيب الفرق والمباريات







