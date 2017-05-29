لماذا يحدث الصداع في شهر رمضان .. وكيف تتغلب عليه؟

يطل علينا هذا الشهر شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار والحصول على فوائد روحانية وصحية وجسمانية في هذا الشهر المبارك .

وكثير من الناس الذين يصومون خلال شهر رمضان يعانون من صداع خفيف أو معتدل نتيجة لعوامل مختلفة مثل نقص السكر في الدم، او انسحاب مادة الكافيين، وتغير في أنماط النوم والإجهاد من الصيام في حد ذاته.

بداية فإن الصداع غالبا ما تحدث في فترة ما بعد الظهر أو في المساء فقط قبل أن يتم كسر الصيام ( الإفطار )، وتردد الصداع يزيد عادة على مدى فترة الصيام، وأولئك الذين لديهم عرضة للصداع في أوقات أخرى من السنة هم الأكثر عرضة للإصابة بصداع رمضان ، ولكن أيضاً من يصاب بصداع طفيف في رمضان وليس لديهم اي تاريخ من متلازمة الصداع او الصداع النصفي.

أسباب الصداع وكيفية القضاء عليه أثناء الصيام دون أن تكسر صيامك خلال شهر رمضان

– السبب الأكثر شيوعا لحدوث الصداع في رمضان هو نقص الكافيين وغالبا ما يكون بسبب استهلاك كمية كبيرة من الكافيين خلال الأسابيع التي تسبق رمضان . لهذا فإن شرب كوب من القهوة فقط قبل بدء الصوم لليوم الأول قد تمنع حدوث الصداع . او يفضل التقليل من هذه المشروبات المنبه والكافيين قبل الدخول في الصوم بمدة تقدر بأسبوعين على الأقل واستبدالها بشاي الأعشاب والشاي الأخضر .

– نقص سكر الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم) وهذه من أكثر واشهر السباب التي تؤدي لحدوث الصداع لكثير من الناس . إذا تناول الشخص وجبة ذات المحتوى العالي من السكر قبل أن يبدأ صيام يوم واحد، فإنه يمكن أن يسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم يتبعه انخفاض سريع قد تؤدي إلى الصداع. تناول وجبة ذات محتوى سكر منخفض قبل الصوم قد تمنع ظهور الصداع أثناء النهار.

– الجفاف ، لابد من شرب كمية كافية من السوائل ( الحساء و الماء والعصائر ) قبل بداية الصيام في السحور ووقت الإفطار والتي ستساعد في منع الصداع وبعد الأثار الأخرى مثل الإغماء .

– وقف التدخين في فترة النهار يؤدي لحدوث الصداع في فترة الصيام .

– الذين يعانون من الصداع ينبغي عليهم تجنب اي محفزات اخرى للصداع في شهر رمضان مثل احتباس السوائل ، الإجهاد ، التعب وقلة النوم ( الراحة والنوم في كثير من الأحيان تكون مساعدة جدا لمنع الصداع خلال الأيام الأولى من رمضان ) .

كيف تتغلب على صداع الصيام ؟

–الجوع : عليك الحفاظ على تناول وجبة السحور وتناول الأطعمة الغذائية المفيدة طويلة الأمد ( بطيئة الهضم التي تستمر في هضمها لمدة 8 ساعات ) و التي تجنبك الجوع .

أسباب حدوث صداع بعد الإفطار وكيفية مواجهة هذه الحالة : صداع ما بعد الافطار يحدث بسبب تناول كمية كبيرة من الأطعمة عند الإفطار تعمل على ضخ كميات كبيرة من الدم الى الجهاز الهضمي و عليه تنقص كمية الدم المتجهة لخلايا المخ مما يسبب الصداع مرة اخرى ونتيجة لاختلاف مواعيد تناولك للوجبة .