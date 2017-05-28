نقص حاد بالأدوية ومرضى غزة في خطر حقيقي

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من خطورة تفاقم أزمة نقص الأدوية المستمرة منذ أسابيع.

وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي عقدته بمستشفى عبد العزيز الرنتيسي اليوم الأحد: « نحذر من استمرار نقص الأدوية، وخصوصا على مرضى غسيل الكلى والأورام والعناية المركزية ».

وقالت إن مستشفى « الرنتيسي » الوحيد الذي يخدم أطفال الأورام في قطاع غزة، وأن انقطاع الكهرباء وأزمة الأدوية تضعان 40 مريضا يغسل الكلى تحت الخطر، وكذلك مرضى الأورام، مضيفةً أن أدوية التشنجات والهرمونات وأمراض الكلى والأعصاب مفقودة تماما من المستشفى.

كما أشارت الوزارة إلى أن انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة المرضى، حيث أن الأزمة تستنهض كل الأطباء والممرضين بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية، في ظل تنصل حكومة الحمد الله من تحويل الأدوية للقطاع، وهو ما أدى لنفاذ معظمها.