الشرطة البريطانية تنشر صورا لمنفذ اعتداء مانشستر

نشرت الشرطة البريطانية مساء السبت صورتين لسلمان العبيدي التقطتهما كاميرا مراقبة في نفس الليلة التي نفذ فيها اعتداءه في مانشستر، ودعت كل من رآه للاتصال بها كي يتسنى لها معرفة التحركات التي قام بها في الايام التي سبقت الاعتداء.

ويظهر في الصورتين شابا قصير القامة ونحيلا بشاربين صغيرين، يرتدي بنطال جينز وسترة سوداء.

وقال البيان ان احد آخر الامكنة التي شوهد فيها كان « شقة في وسط المدينة غادرها ليتوجه الى صالة مانشستر ارينا » حيث وقع الهجوم. واضاف انه « من المرجح ان هذه الشقة كانت آخر مكان تم تجميع العبوة فيه ».

وحتى الان تعتقل الشرطة 11 مشتبها بهم في الاعتداء الذي وقع في نهاية حفل موسيقي للمغنية الاميركية اريانا غراندي التي يتألف معظم جمهورها من الصغار والمراهقين، ما أدى الى مقتل 22 شخصا ثلثهم من الأطفال.

واكدت الشرطة ان التحقيق حقق « تقدما والآن يحتاجون (المحققون) لاشخاص ليبلغونا باي معلومات متوفرة لديهم حول تحركاته منذ عودته الى المملكة المتحدة في 18 ايار ».

ولم يذكر البيان من اين عاد العبيدي، لكن احد اقربائه في ليبيا ذكر في وقت سابق انه سافر من ليبيا الى مانشستر.