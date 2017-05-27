القناة 2: اضراب الاسرى انتهى بعد موافقة السلطة على دفع 6 مليون$

كشفت القناة الثانية العبرية تفاصيل اعلان الاسرى المضربين عن الطعام انهاء الاضراب.

ووفقا للقناة الثانية، فإنه فالساعه الثانية من فجر اليوم السبت سمحت مصلحة السجون الاسرائيلية بعقد لقاء ضم 10 من كبار قادة الاسرى وهم مروان البرغوثي وناصر ابو احميد وكريم يونس من عرعرة حيث تم اللقاء في سجن شيكما في اشكلون .

والتقى الأسرىوفقاً للقناة الثانية مع ممثل مصلحة السجون المفتش بيتون، وبعد اللقاء سمح بيتون للاسرى القادة الاتصال بالوزير حسين الشيخ الذي اعطى موافقته على أن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ وقدره 6 مليون دولار سنويا لتمويل الزيارة الثانية للأسرى.