طقس فلسطين: أجواء ربيعية والحرارة أدنى من معدلها العام

توقع طقس فلسطين اليوم الجمعة، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الأحد المقبل يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تعرف على درجات الحرارة حسب منطقتك وفقاً لموقع طقس فلسطين:-

رفح 26

غزة 25

بئر السبع 29

الخليل 22

بيت لحم 23

القدس 23

رام الله 22

أريحا 33

سلفيت 24

قلقيلية 27

نابلس 24

طولكرم 27

طوباس 27

جنين 29

الناصرة 24

صفد 22

طبريا 33

حيفا 24

يافا 25