مبعوث ترامب: "على حماس أن تخجل من أفعالها غير الإنسانية

قال جايسون غيرنبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط عقب لقائه والدي الجندي الأسير لدى حركة حماس في غزة هدار غولدن :« على حماس أن تخجل من أفعالها غير الإنسانية »، ولم يأت على إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لليوم الـ 39 على التوالي.

وكان غيرنبلات قد التقى والدي الجندي غولدن وأعرب عن مشاركته الحزن على فقدان ابنهم.

يشار، إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، قد صرح مساء اليوم، أن كل الوساطات مع « إسرائيل » بشأن إضراب الأسرى لم تنجح بما فيها وساطة مبعوث ترامب الذي ذهب لنتنياهو ولم يأت برد للسلطة الفلسطينية.

ويخوض المئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 17/ابريل الماضي للمطالبة بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والتي تتنصل منها سلطات الاحتلال « الإسرائيلي ».

ويسعى مبعوث ترامب إلى إعادة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، عقب زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة للتوصل إلى تسوية، فشل جميع من سبقوه في تحقيقها بسبب ولائهم ودعمهم المطلق للكيان الصهيوني.