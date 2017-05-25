حكومة الاحتلال تعقد جلستها الأسبوعية في محيط حائط البراق

أفاد موقع « المستوطنين 7 » العبري، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنوي عقد جلستها الأسبوعية يوم الأحد القادم عند حائط البراق في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة ما يسمى بـ « يوم القدس ».

ويأتي قرار حكومة الاحتلال بعد تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن حائط البراق والمسجد الأقصى سيبقيان للأبد تحت السيادة « الإسرائيلية »، رداً على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لحائط البراق، أن يرافقه أي مسؤول من حكومة الاحتلال.

يذكر أن مسؤول أمريكي صرح قبل زيارة ترامب للأراضي المحتلة بأن حائط البراق يقع في الضفة الغربية ولا شأن لـ« إسرائيل » فيه.