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نقل 182 أسيراً للمستشفيات « الإسرائيلية »

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 14:55 - 25 مايو 2017
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نقلت إدارة مصلحة السجون « الإسرائيلية » مساء اليوم الخميس، نحو 182 أسيراً فلسطينياً من الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي إلى المستشفيات « الإسرائيلية » لتلقي العلاج اللازم.

ووفقاً لموقع « يديعوت أحرينوت » العبري، بان مصلحة السجون نقلت 182 اسير فلسطيني للمشافي « الإسرائيلية » وهناك سيقرر إما أن يتم بياتهم في المشافي أو اعادتهم للسجون.

يُشار إلى أن أكثر من 1600 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال دخلوا الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي لتحقيق مطالبهم الإنسانية والاجتماعية العادلة.

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