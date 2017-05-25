لائحة طعام الملوك التي تناولها ترامب في مسكن نتنياهو

همبورغر مع كاتشب شمندر، كبدة أوز، وحلوى مصنوعة من التفاح الأرجواني. هذه الأطعمة هي جزء مما تضمنته الوجبة التي قُدّمت للرئيس الأمريكي وعقيلته، ميلانيا، في مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية

وصل الشيف الإسرائيلي، موشيه سيغيف، برفقة طاقم عمل كبير من الطهاة، وخبيرين في صنع الحلويات، ونادلين في ساعات الصباح الباكرة، (الإثنين)، إلى المطبخ في مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإعداد وجبة ملوك للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعقيلته ميلانيا.

كانت وجبة العشاء التي قُدّمت للرئيس ترامب وعقيلته وجبة كاشير (حلال)، وتضمنت كوكتيلا كحوليا من البطيخ، وجبة خفيفة، وجبة أولى، وجبة متوسطة، وجبة رئيسية وفق الرغبة، وتشكيلة من وجبات التحلية، وحتى أنها تضمنت مكونا مفاجئا يحبه ترامب بشكل خاصّ وهو الذهب.

ماذا تضمنت لائحة الطعام؟

قطع صغيرة من الهبمورغر مع كاتشب شمندر، فيليه لحم البقر بصلصة باربكيو، كبدة أوز مع كاري تايلاندي أحمر، وبالطبع الكثير من وجبات التحلية، بدءا من المهلبية وحتى حلوى مصنوعة من التفاح الأرجواني.

« كان من المهم للزوجين نتنياهو أن يشعر ترامب وعقيلته بارتياح »، قال الشيف مضيفا: « ساد حقا جوا رائعا أثناء تناول الوجبة »