كيف ستكون درجات الحرارة في اول أيام شهر رمضان؟

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يطرأ ارتفاعاً على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الجمعة القادم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم السبت المتوقع ان يكون اول أيام شهر رمضان سيطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأحد القادم، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.