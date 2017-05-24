نقل 150 أسيرا مضربا عن الطعام للمستشفيات بينهم البرغوثي

قالت صحيفة هآرتس اللعبرية إن « نحو 150 أسيرا مضربا عن الطعام، بينهم قائد الإضراب والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، تم نقلهم خلال اليومين الماضيين الى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية لهم »، مشيرة الى أن 15 منهم تم إبقاؤهم بالمستشفى لتلقي العلاج جراء تدهور في حالتهم الصحية في اليوم الـ38 على إضرابهم عن الطعام، فيما تمت إعادة باقي الأسرى الى السجون.

وفي رام الله، أعلنت « اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة »، إن إدارة السجون شرعت صباح اليوم بنقل 40 أسيراً مضرباً من سجن « أوهليكدار » إلى المستشفيات المدنية.

ونقل محامي نادي الأسير الفلسطيني، الذي تمكن من زيارة الأسير محمد الغول المضرب عن الطعام منذ 38 يوماً، عن الأسير قوله إن أوضاعاً صحية خطيرة، ألمت بالأسرى المضربين خلال الأيام الماضية، وقد نُقل العديد منهم إلى المستشفيات، وسط ظروف احتجاز قاسية داخل الزنازين.

وأضاف الأسير الغول للمحامي « أن الحشرات تنتشر داخل الزنازين كالبقّ، كما أن الأغطية قذرة وبالية، ومنذ نقلهم إلى سجن أوهليكدار في السادس عشر من الشهر الجاري، لم يتمكنوا من تغيير ملابسهم الداخلية، كما أنهم ومنذ بدء الإضراب يرتدون ملابس إدارة السجون ».

وأكدت اللجنة الإعلامية للإضراب، أن « كافة المعلومات التي تصل منذ أمس الأول وحتى صباح اليوم الأربعاء، تتعلق بنقل عشرات المضربين عن الطعام إلى المستشفيات المدنية. وبالمقابل، فإن إدارة السجون تستمر بالإمعان في إجراءاتها ضد الأسرى، لا سيما في عمليات التنقيل التي اتبعتها منذ اليوم الأول للإضراب ».