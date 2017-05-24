سليماني يهنئ هنية بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة « حماس »

قال قائد « فيلق القدس » التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في رسالة تهنئة لإسماعيل هنية بمناسبة انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة « حماس »، « نتطلع إلى جهودكم لتجذير المقاومة امتداداً للخط الجهادي لحركة حماس ».

وأعرب سليماني في الرسالة التي نشرتها « الميادين » عن « التطلع لتعزيز التكامل مع رفاق حماس حلفاء المحور المقاوم لإعادة الألق للقضية الفلسطينية »، مضيفاً « نرجو أن يجري على أيديكم كل خير لمصلحة الشعب الفلسطيني المجاهد ».

ولفت سليماني إلى أن « الاستكبار العالمي وأداته الصهيونية يسعيان إلى حرف جهاد الأمة عن بوصلته الإسلامية وخطف القدس في لحظة عصيبة غاب عنها الصديق الذي ضعفت إرادته » مؤكداً على ضرورة أن يتفرغ الكل لخدمة فلسطين و« ألا نسمح بأن تغدو قضيتها ضحية لمصالح الآخرين وتجاذباتهم ».

وأضاف سليماني في رسالته أنه، « الشؤون العظيمة في الظروف الصعبة لا يقوم وينهض بها الا الرجال الرجال » معرباً عن تطلعه لـ« إدارة حكيمة تَعد - كما عهدناكم- بمستقبل أفضل تعالج فيه بحنكة الأزمات الداخلية ».





