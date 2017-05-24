الاحتلال يعتدي على متضامنين أجانب في باب العامود بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من المتضامنين الأجانب في باحة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) وسط أجواء شديدة التوتر تسود المكان.

وقال مصادر إعلامية، إن نشطاء من جنسيات مختلفة اعتصموا في باحة باب العامود لإفشال مسيرة للمستوطنين بأعلام الدولة العبرية في المكان، في حين هاجمتها قوات الاحتلال بعنف وأصابت على الأقل متضامنة.

في الوقت نفسه، انطلقت الآن مسيرة فلسطينية بشارع نابلس (قُبالة باب العامود) مُضادة لمسيرة المستوطنين بأعلام الاحتلال قادمة من غربي القدس من جهة شارع يافا وباب الجديد، وسط حراسات عسكرية مشددة.

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة المقدسية واعتدت على المشاركين والمشاركات فيها.

وكانت مجموعات من المستوطنين بدأت باختراق البلدة القديمة بالقدس المحتلة، من أكثر من باب وسط رفعٍ لأعلام الدولة العبرية ورقصاتٍ استفزازية، وهتافات عنصرية تدعو بالموت للعرب لمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967، وتحاول عصابات المستوطنين أداء الرقصات بالأعلام في باحة باب العامود رغم الوضع المتوتر في المنطقة، بينما أغلقت فيه قوات الاحتلال باب العامود بالسواتر الحديدة لحماية المستوطنين ولمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه خلال المسيرة التي من المتوقع أن تصل الى المنطقة وسط تواجد مكثف للمواطنين المقدسيين الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة من الاحتلال لإبعادهم عن المكان دون جدوى.