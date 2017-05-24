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بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال وتعتدي على آخرين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:15 - 24 مايو 2017
من مكان الاعتقال من مكان الاعتقال
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اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الاربعاء، ثلاثة أطفال، واعتدت بالضرب على أربعة آخرين قرب منطقة المفتاح في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم.

وقال الناشط محمد العزة لصحيفة القدس المحلية، إن جنود الاحتلال احتجزوا عددًا من الاطفال قرب منطقة المفتاح بمخيم عايدة اثناء مغادرتهم مدارسهم، وقام الجنود بالاعتداء والتحقيق مع الاطفال والاعتداء عليهم بالضرب والتخويف.

واكد العزة ان الجنود اعتقلوا 3 اطفال لم تعرف هويتهم بعد، واقتادوهم الى الحاجز العسكري المعروف باسم « مسجد بلال بن رباح »، مشيرًا الى ان الجنود اقتحموا مركز لاجئ وقاموا بمصادرة اجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة التابعة للمركز.

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