تحليل: قمة الرياض قد تكون غطاءً لشن عدوان « إسرائيلي » على غزة

أكد الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، أساءت للقضية الفلسطينية والنضال والمقاومة الفلسطينية التي تناضل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، عندما تم الزج باسم حركة حماس على أنها حركة إرهابية.

وأوضح، أبو سعدة في حديث لـ « فلسطين اليوم »، أن ما حدث في قمة الرياض من تحريض على المقاومة الفلسطينية يخدم المصالح « الإسرائيلية »، ويؤكد على أن الادعاءات « الإسرائيلية » تجاه المقاومة الفلسطينية التي تصفها بالإرهاب صحيحة، وقد يكون غطاءً لعدوان « إسرائيلي » على قطاع غزة والمقاومة.

وأشار، إلى أن المجتمعين في الرياض، لم يكترثوا للوضع الفلسطيني في ظل وجود مصالح مشتركة على الموقف من إيران. ولم يستبعد أبو سعدة أن تكون دول عربية قد شجعت على وصف حماس بالإرهابية في القمة، خاصة أن دولاً عربية كالسعودية ومصر والامارات يضعون جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب.

وحول الهدف الأساسي لزيارة ترامب للسعودية كأول زيارة خارجية له، أكد أبو سعدة، أن هدفها اقتصادي بحت وكان ذلك واضحاً من خطاب ترامب عندما قال عقب توقيع الاتفاقيات التي وصلت نصف ترليون دولار:« أن هذه الاتفاقيات ستوفر وظائف وظائف وظائف للأمريكيين.

وأوضح، أن نتائج زيارة ترامب بعثت الارتياح لدى الخليجيين والإسرائيليين عندما توافقوا على أن الخطر في المنطقة يتمثل في »إيران"، وثناء نتنياهو لدى استقباله ترامب في مطار بن غوريون على خطابه في القمة يؤكد مدى هذا الارتياح، لأنه لم يتم التطرق للقضية الفلسطينية.

وبشأن إمكانية التوصل إلى تسوية الصراع، أكد أبو سعدة، أن ترامب تحدث أمام نتنياهو وعباس ولم يأت على ذكر حل الدولتين الذي يحظى بموافقة دولية، إضافة إلى أن ترامب ومستشاريه يفتقدون للحنكة السياسية والدبلوماسية وهذا مؤشر سلبي في القضية، إلى جانب أن إسرائيل ستفشل أي صفقة يمكن أن يقدمها ترامب مستقبلاً.

ولفت إلى أن موقف ترامب حتى اللحظة لازال غامضاً تجاه تسوية الصراع، حيث أنه لم يقدم مبادرة أو أفكار أو مبادئ للتسوية.