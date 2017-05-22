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ميرتس يرد على نتنياهو: إن أردت « السلام » هيا ابدأ باخلاء مستوطنات

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:49 - 22 مايو 2017
زهافا غلئون زهافا غلئون
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ردت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون  على الكلمة التي القاها رئيس حكومة الاحتلال،  بنيامين نتنياهو خلال لقاءه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث قال نتنياهو  « بأنه يرى امل للتغيير،  وان الزعماء العرب  سيساعدون في خلق الظروف للسلام الحقيقي ».

و نقل موقع « والله نيوز » العبري عن غلئون قولها: « من أجل تحقيق السلام في المنطقة  يجب أولا ان تبدأ باخلاء المستوطنات،  والتوصل لحل وسط مع الفلسطينيين حيال القدس ».

و تابعت قائلة: إن كان نتنياهو يقصد شيئا  اخر بما يتعلق بتحقيق السلام  كما قال في خطابه في جامعة بار ايلان فهذا يعني اننا سنبقى 8 سنوات اخرى بدون أي شيئ".

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