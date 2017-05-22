ميرتس يرد على نتنياهو: إن أردت « السلام » هيا ابدأ باخلاء مستوطنات

ردت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون على الكلمة التي القاها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال لقاءه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث قال نتنياهو « بأنه يرى امل للتغيير، وان الزعماء العرب سيساعدون في خلق الظروف للسلام الحقيقي ».

و نقل موقع « والله نيوز » العبري عن غلئون قولها: « من أجل تحقيق السلام في المنطقة يجب أولا ان تبدأ باخلاء المستوطنات، والتوصل لحل وسط مع الفلسطينيين حيال القدس ».

و تابعت قائلة: إن كان نتنياهو يقصد شيئا اخر بما يتعلق بتحقيق السلام كما قال في خطابه في جامعة بار ايلان فهذا يعني اننا سنبقى 8 سنوات اخرى بدون أي شيئ".