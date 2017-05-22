بدء امتحانات نهاية العام الدراسي في مدارس « الأونروا » في غزة

يخوض طلبة مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » في كافة محافظات قطاع غزة، اليوم الإثنين، أولى امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ويبدأ الطلاب اليوم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية تقديم مادة اللغة العربية، في أول امتحان نهاية العام الدراسي الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

فيما لا يزال طلبة الثانوية العامة الاستعداد لتقديم امتحانهم النهائي المقرر عقده في الثالث من يونيو المقبل.

وتأتي الامتحانات النهائية، هذا العام، في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والتي وصلت لأربع ساعات وصل فقط من بين 24 ساعة، وهو الأمر الذي أثرً بشكلٍ كبيرٍ على متابعة الطلبة لدراستهم وشكلت ضغطاً كبيراً عليهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد حذرت في وقتٍ سابق، من التأثير السلبي لانقطاع الكهرباء على طلبة المدارس خاصة في هذه الفترة الحساسة مع نهاية العام الدراسي وقرب الامتحانات المتعلقة بالتعليم الأساسي أو الثانوية العامة.

ولفتت الوزارة، إلى أن هناك مدارس تحتاج إلى كهرباء لإضاءة الفصول في النهار خاصة في المناطق المزدحمة سكانياً، كما أن الكثير من مختبرات الحاسوب والعلوم والتكنولوجيا وبعض المشاريع التعليمية والتدريب وطباعة أوراق العمل، قد تأثرت نتيجة هذا الانقطاع.