السيسي: حل القضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية من شأنه أن « يوفر واقعا جديدا لكافة شعوب المنطقة » ويهدم أحد الأساليب التي يعتمد عليها الإرهاب ويتخذ منها ذريعة.

واستعرض السيسي، في كلمته أمام القمة، الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب.

وأوضح أن هذه الرؤية « تضمن مواجهة كافة المنظمات الإرهابية دون انتقائية أو اقتصارها على مسرح عمليات واحد دون آخر » ودعا إلى أن تتم المواجهة بشكل شامل ومتزامن.

وأكد أن المواجهة الشاملة تتطلب أيضا مواجهة مصادر التمويل ووقف الدعم السياسي والمادي والأيديولوجي. واتهم دولا، لم يسمها، بالتورط في دعم الإرهاب.

وشدد على أن « المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز ».