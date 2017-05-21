هل تعود الرواتب كاملة بعد الانتهاء من إحالة العسكريين للتقاعد؟

أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن السلطة تواصلت مع غالبية العسكريين في غزة، وأبلغتهم بقرار الإحالة للتقاعد المبكر.

وأوضح أبو جراد في تصريحٍ لـ« فلسطين اليوم » أن غالبية العسكريين الذين بلغو 50 عامًا فما فوق تلقوا اتصالات من قادة الأجهزة التي يتبعون لها وأبلغوهم رسالة مفادها « انت موظف عسكري محال للتقاعد »، مبيناً أن السلطة وضعت شروطاً للموظفين الذين سيتم احالتهم للتقاعد، أولها أن يكون من مواليد 31/5/1966، وخدم أكثر من 15 عاماً.

وذكر أن إجراءات رام الله الأخيرة، « تطبيق عملي » لقانون التقاعد المبكّر للعاملين بالأجهزة الأمنية والعسكرية في غزة؛ والذي أقرته حكومة الوفاق الوطني في 4 نيسان/ أبريل الماضي، وصادق عليه رئيس السلطة محمود عباس بشكل نهائي بداية الشهر الحالي.

وينص القانون، بحسب أبو جراد، على إحالة من بلغ من العمر 50 عامًا فما فوق من ممن هم على ملاك الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية في غزة للتقاعد المبكّر، براتب تقاعدي 70 في المائة من راتبهم الذي كانوا يتقاضونه.

وأشار إلى أن الأعمار الأقل من 50 عامًا سيكون لهم « تقاعد اختياري »، ما لم ترَ قيادة الجهاز غير ذلك”، وفق القانون،

وقال: إن إحالة بعض الموظفين للتقاعد الإجباري قد يكون لصالحهم، لكن من الناحية السياسية فهذا قد يمهد للانفصال عن قطاع غزة تماماً وهذا ما نخشاه.

وعن تطمينات التي تصدرها بعض الشخصيات وإمكانية عدول السلطة عن قرار الخصم من رواتب الموظفين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قال « جميع التطمينات غير مبنية على معلومات مؤكدة، وغالباً ما تكون مغلوطة وفي إطار الشائعات، السلطة ماضية في اجراء الخصومات حتى اللحظة ولم يتبين لنا غير ذلك، ونخشى أن تكون التطمينات التي تخرج بطريقة ممنهجة تأتي كأبر بِنجْ »، آملاً أن تعود السلطة عن الخصم.

وذكرت مصادر صحفية ان عدداً بسيط جداً من الموظفين المدنيين سيتم إحالتهم للتقاعد، وأوضحت المصادر أنه بعد الانتهاء من ملف التقاعد ستعود الأمور لطبيعتها، كما أن الخصم على رواتب الموظفين سيتوقف، الأمر الذي لم يجزم فيه أبو جراد، قائلاً « لا أحد يعرف الخطوة القادمة التي من الممكن ان يتخذها الرئيس محمود عباس، وقد تتغير الأمور والقرارات في ساعات ».

ولم يعقب الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في اتصالٍ لـ« فلسطين اليوم » على أخبار الرواتب، مشيراً إلى ان تلك الأخبار والتصريح بها من اختصاص وزارة المالية، التي لم تستجب لاتصالات التي أجراها مراسلنا.

وكانت حكومة « الوفاق الوطني » برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت منذ شهرين على خصم أكثر من 30 إلى 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وتشكيل حماس للجنة الإدارية.