قتلة فقها في حدثٍ مفصليٍ اليوم الأحد

من المقرر أن يعقد رئيس هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، يوم غدٍ الآحد، مؤتمراً صحفياً عقب النطق بالحكم النهائي على المتورطين في جريمة اغتيال فقها.

ويعقد رئيس هيئة القضاء العسكري المؤتمر الصحف في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر هيئة القضاء غرب غزة.

وكانت وزارة الداخلية كشفت تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد « فقها »، بحضور كلّ من اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية واللواء ركن حسين أبو عاذرة قائد قوات الأمن العام واللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة، بالإضافة إلى المتحدث باسم الوزارة إياد البزم.

وكشف اللواء توفيق أبو نعيم، النقاب عن اعتقال 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم « فك الشيفرة »، والتي أُطلقت منذ اللحظات الأولى للجريمة وأُعلن على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية كافة، واتُّخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.