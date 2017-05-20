معركة الكرامة تدخل يومها ال34 ..ودعوات لمقاطعة البضائع الاسرائيلية اليوم

تدخل معركة الكرامة التي يخوضها الاسرى داخل سجون الإحتلال اليوم السبت يومها الـ34 على التوالي , وسط تدهور كبير على الحالة الصحية لعدد منهم ونقلهم للمشافي , وخاصة بعد توقف عدد منهم عن شرب الماء .

في بيان صدر عن اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب دعت فيه لتكثيف الجهود والعمل يداً بيد في هذه المرحلة الحسّاسة والحاسمة وبشكل موحّد، وضمن برنامج فعاليات واحد للأسبوع القادم نصرة لمعركة الحرية والكرامة، ودعت فيه إلى اعتبار اليوم السبت يوماً لتجسيد البرنامج الوطني في مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتنفيذ ذلك من قبل التجار والوكلاء والمواطنين.

في زيارة لمحامي هيئة الأسرى للأسير منصور شريم في عزل « بيتح تكفا »: · إدارة السّجن تتعامل مع المحامين بشكل مهين، ووضعت سلسلة تعقيدات أمام محامي الهيئة قبل إجراء الزيارة، فقد ماطل السّجانون حتى سمحوا له بإجرائها، وأجبروه على مغادرة غرفة الزيارة بعد دقائق قليلة من لقاء الأسير شريم. · (80) أسيراً مضرباً معزولون في « بيتح تكفا » في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية. · إدارة السّجن أنشأت عيادة متنقّلة بذريعة متابعة الأوضاع الصحيّة للأسرى المضربين، ولكنّ طبيب السّجن والممرض لا يتوفّرون فيها في معظم الأوقات، رغم خطورة الأوضاع الصحيّة التي يعاني منها الأسرى.

وتهيب اللجنة الإعلامية للإضراب بكافة وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم اعتماد أو نشر أو التعاطي مع أي بيان يصدر باسم الحركة الأسيرة أو الأسرى المضربين عن الطعام، إن لم يصدر عن اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أو أية جهة أخرى واضحة ومعروفة تمثل الفصائل الوطنية والإسلامية.

ويشار الى ان الأسرى يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حقّقوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.