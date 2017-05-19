بالصور: ارتفاع عدد الاصابات برصاص الاحتلال بغزة خلال المواجهات الى 11

ارتفعت حصيلة المواجهات المستمرة عند الحدود الشرقية و الشمالية لقطاع غزة الى 10 اصابات، بينها اصابة خطيرة في البطن، و أخرى بتر في القدم، و حالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص و قنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل عشوائي تجاه الشبان الذين تجمعوا رفضاً للحصار، و تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 33 على التوالي.

و من جهته أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة اصابة مواطن 21 عام باعيرة متفجرة أدت الى بتر في اسفل القدم شرق بيت لاهيا.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار من الأبراج العسكرية و الدبابات المتمركزة في محيط موقع « كيسوفيم » شرق خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

كما أطلق جنود الاحتلال النار من الأبراج العسكرية و الدبابات المتمركزة في محيط موقع « كيسوفيم » شرق خانيونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

كما أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي والذي أطلقته على عشرات الشبان إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة، وتحديداً قرب موقع « ناحل عوز » العسكري الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وحالتهما متوسطة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة ، أصيب 4 شبان برصاص قوات الاحتلال، تفاوتت إصاباتهم بين طفيفة ومتوسطة.

و أشار مراسلنا الى أن آلية عسكرية تطلق النار بكثافة صوب متظاهري الفراحين شرق خانيونس، بين الحين و الآخر.

و انطلقت مسيرات حاشدة على طول الشريط الحدودي الشرقي و الشمالي لقطاع غزة، رفضاً للحصار المفروض على القطاع، و للمطالبة بانهاء هذا الحصار المستمر منذ نحو 11 عاماً، و دعماً و اسناداً للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 33 على التوالي.

و أفاد مراسلنا بأن العشرات من الفتية و الشبان تجمعوا على طول حدود القطاع، و تحديدا قرب السلك الفاصل شارع جكر بخانيونس، و قاموا بإشعال الإطارات المطاطية، و رفع الأعلام الفلسطينية على الحدود الشرقية للقطاع، و أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في قرب المناطق الحدودية، لافتاً الى أن هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على طول الحدود.

و ذكر مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المتظاهرين، لافتاً الى أن طواقم الإسعاف وصلت للمكان تحسباً لوجود اصابات في صفوف الشبان.





































