لجنة دعم الصحفيين: المستوطنون وقوات الاحتلال يتعمدون استهداف الصحفيين

ادانت لجنة دعم الصحفيين بشدة اقدام مستوطن « إسرائيلي » ظهر اليوم الخميس، بإطلاق النار على الصحفي الفلسطيني مجدي محمد اشتيه المصور في وكالةAP مما ادى لإصابته بطلق ناري في اليد ووصفت حالته بالمتوسطة.

ووفقا لرواية الصحفي « اشتية » فكان يقوم بتصوير فعالية تضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام فأقدم مستوطن « إسرائيلي » بحماية من جيش الاحتلال بإطلاق النار على المتظاهرين والصحفيين مما ادى لإصابته في يده بينما استشهد أحد المتظاهرين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب المبرح يوم الثلاثاء الماضي 16-5-2017م على المصور في وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتيه واحتجزته لعدة ساعات خلال تغطيته مسيرة تضامنية مع الأسرى وتنديد بإغلاق الطرق في مدينة نابلس.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن جنود الاحتلال ومستوطنيه يتعمدون الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين اثناء عملهم الصحفي في محاولة لتكميم الافواه ومنع الصحفيين من تغطية الاعتداءات اليومية التي يقوم بها جنود الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين.

وطالبت اللجنة، الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة مراسلون بلا حدود، وجميع المؤسسات الدولية، بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة وتوفير الحماية للصحفيين.

وبينت اللجنة أن ما يقوم به الاحتلال ومستوطنيه يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق التغطية والتنقل والحركة.









