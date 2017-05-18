أمير الهيئة القيادية للجهاد: جاهزون لأي طارئ في الإضراب

قال أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الأسير زيد بسيسي « سنسطر نصراً قريباً يسجله التاريخ في كتب العز والنضال » حروفه رويت بأمعاء الأسرى الخاوية.

وأضاف بسيسي في رسالة خاصة أن الأسرى مستبسلون في معركة العز والنضال بأمعائهم الخاوية حتى تحقيق الانتصار وتنفيذ مطالبهم الإنسانية العادلة التي كفلتها كل المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن عشرات الأسرى سينضمون للمعركة نصرةً لإخوانهم المضربين.

وتابع الأسرى كافة على أهبة الاستعداد والجاهزية لأي جديد أو طارئ فيما يتعلق بمعركة الحرية والكرامة الذي يخوضها قرابة 1700 أسير منذ 32 يومًا.

ودعا إلى التلاحم والتكاثف والوحدة الوطنية في كافة السجون وبين جميع الفصائل، مشددًا على تضحيات الأسرى المضربين من أجل كرامة القضية والوطن.