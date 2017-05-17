الداخلية: العميل لا يمثل إلا نفسه

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن سقوط شخص في وحل العمالة والتعاون مع الاحتلال إنما يسيئ لشخصه فقط دون المساس بعائلته.

وشدد البزم في تصريح له عبر صفحته الخاصة على « فيسبوك »، على أن العميل بفعله هذا لا يمثل إلا نفسه، « فجميع عائلاتنا قدمّت الشهداء والأسرى والجرحى وخرّجت المقاومين من أبنائها ».

وتوجه بالتحية والفخر والاعتزاز لكل عوائل الشعب الفلسطيني التي مثلت أيقونة الصمود في الصراع الطويل مع الاحتلال، مضيفاً « سيبقى شعبنا قوياً شامخاً بأصالته وتضحياته ».

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق عن اعتقال 45 عميلاً مع الاحتلال خلال التحقيق في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها في مدينة غزة. إضافة إلى عرض مقطع فيديو يظهر اعترافات 3 عملاء ممن شاركوا في عملية الاغتيال.