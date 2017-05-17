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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بهية الحريري تهنئ هنية برئاسة المكتب السياسي لحماس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:47 - 17 مايو 2017
النائب بهية الحريري النائب بهية الحريري
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تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا من السيدة بهية الحريري مهنئة اياه بانتخابه على رأس المكتب متمنية له التوفيق.

وأملت الحريري أن يكون هذا الانتخاب فاتحة خير على الشعب الفلسطيني ويعطي زخما للمصالحة والوحدة الفلسطينية بما يحقق تطلعات هذا الشعب في احقاق قضيته العادلة وتحرير ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ليتوج بذلك نضالاته في مواجهة الاحتلال « الاسرائيلي » وامعانه في اعتداءاته وممارساته ومحاولاته الدائمة تهويد الأرض والمقدسات في فلسطين.

من جانبه عبر هنية عن شكره وتقديره لدور لبنان في دعم شعبنا ومواقف السيدة بهية في إسناد اهلنا في مخيمات لبنان وخاصة احداث عين الحلوة الاخيرة.

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