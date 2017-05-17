النيابة توجه خمس تهم لقاتل المواطنة ابو سلطان بالوسطى

وقَّع النائب العام بغزة د. إسماعيل جبر، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد القاتل (م .ه) المتهم بقتل المجني عليها نسرين سلطان بعد تدقيق الملف من النيابة الكلية والمكتب الفني لإثبات الأدلة القطعية بارتكاب القتل قصداً.

وأفاد المستشار جبر أنه تم توجيه خمس تهم للجاني وهي (القتل قصدا – السلب - حمل آلة مؤذية – السطو) على شقة سكنية بقصد ارتكاب جرم وحيازة مواد مخدرة.

وقال: النيابة تعكف على متابعة قضايا الرأي العام أمام المحاكم وصولا إلى استصدار أحكام رادعة وعادلة بحق الجناة.

يذكر أن المتهم أقدم الشهر الماضي على قتل المواطنة سلطان احمد وذلك بان قام بضربها وطعنها بهدف سلب مالها.