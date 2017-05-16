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الاحتلال يسمح بزيارة 39 أسيراً من أصل 1500 مضربين عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:55 - 16 مايو 2017
اضراب الكرامة اضراب الكرامة
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سمحت مصلحة سجون الاحتلال بزيارة (39) أسيراً مضرباً فقط من أصل قرابة (1500) أسير بدأوا الإضراب قبل شهر.

و أفادت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم (17) للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.

يذكر أن عدد الزيارات ورد استناداً لزيارات محامي مؤسسات: هيئة الأسرى بواقع (13) زيارة، ونادي الأسير بواقع (21) زيارة، ومؤسسة الضمير بواقع (5) زيارات.

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