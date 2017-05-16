مستوطنون ينصبون خياماً في بؤرة جديدة بالأغوار

نصب مستوطنون الليلة الماضية، خياما ومنشآت سكنية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، عارف دراغمة في تصريحات لــ« وفا »، إن مستوطنين يقيمون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي السكان في خربة السويدة بالأغوار، مضيفا أنه وفق الدلالات فإنهم مجموعة من المستوطنين ممن تمركزوا في مناطق أخرى منذ أشهر.

وأشار إلى أنه يوجد في المكان مواد بناء لبركسات جديدة، وبركه مياه، وطاقات إنارة شمسية.

وخربة السويدة واحدة من الخرب في الأغوار الشمالية، التي كان الفلسطينيون يسكنون فيها، إلا أن الاحتلال عمل على امتداد سنوات على تفريغها منهم.

ومنذ أشهر والمستوطنون يسيرون على سياسة وضع معرشات وبركسات لهم في تلك الخرب، يتبع ذلك التوسع في الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها.