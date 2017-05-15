« الأونروا » تعلن عن إعادة إعمار 63 منزلاً مدمراً كلياً الشهر الماضي

أعلنت وكالة غوث اللاجئين”الأونروا”، اليوم الاثنين أنها انتهت من إعادة إعمار 63 مسكنا مدمرا كليا الشهر الماضي في قطاع غزة.

وأورد تقرير الوضع الطارئ للمنظمة الدولية، أنه ضمن نشاطات إعادة الإعمار في إبريل 2017-الحالات المنجزة، تم الانتهاء من إعادة إعمار 63 مسكنا مدمرا كلياً، والانتهاء من أعمال الإصلاحات لـ 145 وحدة سكنية.

وفيما يخص صرف الدفعات النقدية، جاء في التقرير أنه إجمالاً صرفت الأونروا حوالي 4.9 مليون دولار كمساعدات للإيواء، وتضمن المبلغ: المساعدات المؤقتة بدل الإيجار: 2.7 مليون دولار لـ4,492 عائلة. ولإعادة الإعمار: 1.55 مليون دولار. ولأعمال الإصلاحات: 0.7 مليون دولار.