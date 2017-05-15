غضب إسرائيلي في أعقاب فوز منفذ عملية « الدبويا » برئاسة بلدية الخليل

قال موقع معاريف العبرية بأن تيسير ابو سنينة الذي تم انتخابه رئيساً لبلدية الخليل أحد الذين نفذوا عملية « بيت هداسا » عام 1980 المعروفة باسم عملية « الدبويا » التي قتل فيها 6 إسرائيليين.

وفاز ابو سنينة وهو من حركة فتح في إطار شراكة سياسية مع حزب آخر.

وتيسير ابو سنينة شارك في النضال ضد « إسرائيل » لجانب الرئيس الفلسطيني الراحل ابو عمار في لبنان، وقد حكم عليه بالسجم المؤبد، وافرج عنه خلال صفقة لتبادل الاسري، وانضم ابو سنينة كموظف في وزارة الاوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية، كما تقلد منصب مدير مكتب الاماكن المقدسة في الخليل، والمسؤول عن الحرم الابراهيمي.