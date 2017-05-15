صحيفة: السلطة تبدأ رسمياً بإحالة عدد كبير من موظفي غزة للتقاعد

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية بدأت تعمل بشكل رسمي لإحالة عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد.

وأوضحت المصادر في حديث لـ « القدس »، أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية وكذلك الوزارات تواصلوا مع بعض المسؤولين في غزة لإبلاغهم بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بتقاعد الموظفين.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطة تعد كشوفات بأسماء الموظفين الذين تبلغ أعمارهم من 45 عاما، فما فوق لبدء إجراءات إحالتهم للتقاعد بشكل تلقائي (أي إجباري وليس اختياري). مشيرةً إلى أن ذلك يستهدف الآلاف من الموظفين الذين بلغوا هذه الفترة العمرية.

وقالت المصادر أن الموظفين الذين تم وقف رواتبهم مؤخرا بغزة، ستدرس لجنة خاصة إحالتهم للتقاعد بعد اتهامهم بالعمل لصالح القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

ويعاني موظفو غزة للشهر الثاني على التوالي من خصومات مالية من 30 إلى 50% على رواتبهم. فيما أوقفت رواتب نحو 400 موظف في الشهر الأخير.

وكانت مصادر رسمية أكدت وجود مشروع قانون للتقاعد سيتم تطبيقه في الضفة الغربية وقطاع غزة.