السفير الأمريكي يصل الأراضي المحتلة

أفاد موقع المستوطنين 7، أن السفير الأمريكي الجديد ديفيد فريدمان سيصل اليوم الاثنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) لتقديم أوراق اعتماده كسفير لبلاده.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن السفير فريدمان سيبدأ عمله رسمياً غداً الثلاثاء بعد أن يقدم أوراق اعتماده لرئيس « دولة الاحتلال » روفي رفلن.

وديفيد فريدمان هو محام أمريكي يهودي يثير الجدل بسبب تصريحاته المؤيدة للاستيطان والمناهضة للفلسطينيين في شكل واضح

وكان المحامي البالغ من العمر 57 عاما مستشارا لترامب لشؤون العلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال الحملة الانتخابية.

وقال فريدمان في تصريحات سابقة: أتطلع للعمل من القدس« التي وصفها بالعاصمة الأبدية لـ »إسرائيل" على حد زعمه.