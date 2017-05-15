ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

السفير الأمريكي يصل الأراضي المحتلة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 05:41 - 15 مايو 2017
السفير الأمريكي ديفيد فريدمان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان
مشاركة

أفاد موقع المستوطنين 7، أن السفير الأمريكي الجديد ديفيد فريدمان سيصل اليوم الاثنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) لتقديم أوراق اعتماده كسفير لبلاده.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن السفير فريدمان سيبدأ عمله رسمياً غداً الثلاثاء بعد أن يقدم أوراق اعتماده لرئيس « دولة الاحتلال » روفي رفلن.

وديفيد فريدمان هو محام أمريكي يهودي يثير الجدل بسبب تصريحاته المؤيدة للاستيطان والمناهضة للفلسطينيين في شكل واضح

وكان المحامي البالغ من العمر 57 عاما مستشارا لترامب لشؤون العلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال الحملة الانتخابية.

وقال فريدمان في تصريحات سابقة: أتطلع للعمل من القدس« التي وصفها بالعاصمة الأبدية لـ »إسرائيل" على حد زعمه.

متعلقات