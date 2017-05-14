صحيفة يديعوت: نفتالي بينيت شخص غبي

انتقد الصحافي في يديعوت آحرنوت « رعنان شيكد »، اليوم الأحد، التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، ووصفه بالغبي.

وجاء انتقاد شيكد للوزير بيينت، في أعقاب تصريحات بينيت، والتي طالب فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يوضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب أن يتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.

وأضاف أن كل سفارات العالم تتواجد في العاصمة الأمريكية واشنطن، مطالباً أن تعترف أمريكا بأن القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وقال بيينت، إن السلام الحقيقي إن شمل تقسيم القدس، فمصيره الفشل.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس سيؤدي إلى المضي قدماً نحو السلام.