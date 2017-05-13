حنا ناصر: نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية بلغت 50%

قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمر صحافي عقد في رام الله بعد إنتهاء عمليات الاقتراع للانتخابات المحلية مساء اليوم السبت، إن نسبة الإقتراع بلغت 50% في نسبة تعادل نسبة آخر انتخابات محلية جرت في العام 2012.

وأشار ناصر إلى أن عمليات الإقتراع في المدن سجلت نسب إقتراع متدنية مقارنة بالقرى والأرياف، إلى جانب تباين كبير في نسب الإقتراع من محافظة لأخرى.

وسجلت مدينة طوباس أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات حيث بلغت 65%، فيما سجلت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واحدى أكبر مدن الضفة، أدنى نسبة مشاركة حيث لم تتجاوز النسبة 20%.

وكانت نسب الإقتراع كمحافظات حسبما أعلن ناصر كالآتي:

- ضواحي القدس 40%

- محافظة جنين 56%

- طولكرم 56%

- طوباس 67%

- نابلس28%

- قلقلية 63%

- الخليل 49%

في حين سجلت المدن الرئيسية النسب التالية:

- جنين نسبه 38%

- طولكرم 40%

- طوباس 65%

- نابلس 20%

- قلقيلية 53.5%

- رام الله 39%

- البيرة 28%

وقال ناصر إن هذه النسبة يمكن أن ترتفع بسبب عدم إنتهاء الإقتراع، حيث لا يزال عدد من المواطنين داخل مراكز الإقتراع بعد إغلاق أبوابها بعد انتهاء مدة الإقتراع عند الساعة السابعة مساءً، إلى جانب صندوق إقتراع الطائفة السامرية، والتي تنتهي مساء السبت بعد الساعة السابعة والنصف مساءً.

وبلغ عدد القوائم الانتخابية التي ترشحت لانتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2017، 536 قائمة، تضم 4411 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون على 1561 مقعداً مخصصة لها.

يذكر أن هناك 181 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وبالتالي سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين في هذه القوائم 1683، يمثلون عدد المقاعد فيها.

كما سيتم إجراء الانتخابات التكميلية في 65 هيئة محلية، 9 منها قدمت قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 56 هيئة لم تترشح فيها أية قائمة.