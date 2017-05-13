ايران: إحباط مخطط إرهابي يستهدف الانتخابات الرئاسية

كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن مجموعة إرهابية كانت تخطط لعمليات تزعزع الانتخابات الإيرانية.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه تمّ ضبط كميات من المتفجرات بحوزتهم.

وبثّ التلفزيون اعترافات لبعض أعضاء المجموعة اعترفوا فيها بأنّ مجموعتهم كانت تنوي القيام بزعزعة الانتخابات الرئاسية من خلال إحراق بعض اللجان الانتخابية باستخدام قنابل يدوية محلية الصنع.

وقالت وزارة الأمن في بيان لها إن « القوى الأمنية تمكنت بجهد استخباراتي في إطار عمليات تخصصية ودقيقة من كشف وإحباط مخطط لزمرة إرهابية مناهضة للثورة للقيام بعمليات تفجير ».

وأضاف بيان الوزارة أنه « تمّ ضبط معدات وأدوات تفجير متنوعة ومتعددة من زمرة النفاق هذه الملطخة أيديها بدماء آلالاف من أبناء الشعب الإيراني المظلوم والبريء والتي مازالت عمالتها وتجسسها مستمر للأجانب ».