هجوم إلكتروني يعطل نظم تكنولوجيا المعلومات في هيئة الرعاية الصحية البريطانية

تعطلت نظم تكنولوجيا المعلومات في الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا، الجمعة، بسبب ما يعتقد أنه هجوم إلكتروني على نطاق واسع، وقد تأثرت بالعطل مستشفيات الهيئة في لندن وبلاكبيرن ونوتنغهام وكمبريا وهيرتفوردشاير

ولجأ الأطباء في مراكز الرعاية الصحية المتأثرة بالعطل إلى استخدام الورق والأقلام في عملهم بعد تعطل جميع نظم الكمبيوتر والهواتف، فيما قالت الهيئة الوطنية للرعاية الصحية إنها تعمل على حل المشكلة.

وتأثرت مستشفيات شرق وغرب هارتفوردشاير التابعة لأمانة هيئة الرعاية الصحية والتي قالت إنها تعاني من أعطال في نظم الكمبيوتر والهواتف.

وأجلت الهيئة الأعمال غير العاجلة مناشدة المواطنين عدم التوجه إلى أقسام الطوارئ والحوادث في مستشفى ليستر ستيفنايج. ويعمل متخصصول تكنولوجيا المعلومات على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، وفقا لبيان صدر عن هيئة الرعاية الصحية البريطانية.

كما تأثرت المراكز الطبية التابعة لجمعية خدمات الرعاية الصحية في ديربيشاير، مما دفع الهيئة الوطنية للرعاية الطبية إلى أغلاق جميع نظم المعلومات والاتصالات التابعة لها بسبب ما وصفته بأنه « هجوم أمني إليكتروني ».

وقال أطباء جراحون في مستشفيات الهيئة في يورك إنهم تلقوا رسالة من مفوضية الرعاية الصحية منذ حوالي ساعة تطلب منهم إغلاق جميع أجهزة الكمبيوتر على الفور.

وناشدت مستشفيات أمانة الرعاية الصحية في بلاكبول المواطنين بعدم التوجه إلى أقسام الطواريء والحوادث في تلك المستشفيات بسبب أعطال في نظم الكمبيوتر.

لكن أمانة الرعاية الصحية في ويلز قالت إن لديها نظم منفصلة لتكنولوجيا المعلومات وأن مراكز الرعاية الصحية التابعة لها لم تتأثر بالهجوم الإليكتروني.