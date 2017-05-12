غضب في البيت الأبيض بعد نشر صورة لترامب ولافروف

عبر مسؤولون أمريكيون في البيت الأبيض، عن غضبهم الشديد للقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معتبرين اللقاء خيانة للثقة.

وتظهر الصور ترامب مبتسما وهو يصافح لافروف، وقد وقف إلى جانبهما السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال اجتماع الاربعاء في المكتب البيضوي، لتجد الادارة الأمريكية نفسها في موقف محرج، بعد نشر موسكو الصورة التي جمعت ترامب بـ لافروف.

ويُنظر إلى هذا اللقاء على انه مكسب دبلوماسي كبير للكرملين، اذ ان لافروف استُقبل على سجادة حمراء بعد بضعة أشهر فقط على فرض واشنطن عقوبات على روسيا لتدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقد تساءل دبلوماسيون الخميس عن الاسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى الموافقة على استقبال المسؤولين الروسيَّين، وهو شرف محفوظ في العادة لرؤساء الدول، خصوصا ان روسيا باتت في قلب فضيحة سياسية كبيرة في الولايات المتحدة.

وتواجه الادارة الأمريكية اتهامات بوجود تواطؤ بين مقربين من ترامب ومسؤولين روس بينهم كيسلياك لتعزيز فوز ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتجري الولايات المتحدة حاليا ثلاثة تحقيقات حول هذا الموضوع.

وبالتالي فإنّ نشر الصور يعزز الانطباع بأن روسيا حققت انتصارا دبلوماسيا، وقال مايكل ماكفول، سفير الولايات المتحدة السابق لدى موسكو “تهانيّ زملائي لحصولكم على تلك الصور! ضربة هائلة.

وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية تلك الصور على موقع “فليكر”. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك “الجانب الأمريكي لم يطلب عدم نشر هذه الصور”.