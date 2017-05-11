البنك الأوروبي يستثمر في الضفة والقطاع بثلاثين مليون دولار

وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قيام البنك بالاستثمار في الضفة الغربية وغزة لفترة أولية مدتها خمس سنوات لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.

من جانبه رحب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السير سوما تشاكرابارتي بقرار توسيع نطاق أنشطة البنك إلى الضفة الغربية وقطاع غزة قائلا: « يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسهم إسهامًا مهمًا في الاقتصاد إلى جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى والجهات المانحة. وانطلاقًا من تقاليد ريادة الأعمال القوية، فإن هدفنا هو تعزيز القطاع الخاص ».

سوف يمارس البنك، أنشطته في الضفة الغربية وغزة من مكتبه بعمان، وسوف يقدم الدعم للقدرة التنافسية والابتکار في القطاع الخاص، وزيادة فرص الحصول علی التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز استدامة إمدادات الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص والمشاركة في كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية.

وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة أكدت في تصريحات صحفية أنها ترحّب بهذه الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات مع رئيس الحكومة الفلسطينية وكذلك بعد قانون تشجيع الاستثمار الذي أقرته الحكومة، مشيرة في الوقت ذاته أن الوصول الى توقيع الاتفاقية خلال الشهر الجاري تم بعد سلسلة لقاءات امتدت على مدار عامين.

وأشارت مستشار رئيس الوزراء الخاص خيرية رصاص أنّ رئيس البنك الأوروبي ومجلس المحافظين سيلتقي برئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الثامن عشر من الشهر الجاري، وأكدت رصاص على أهمية قرار البنك الأوروربي الاستثمار في فلسطين والذي سيؤدي إلى قفزة نوعية في الاستقرار الاقتصادي.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني أن البنك الأوروبي وافق على البدء بضخ 30 مليون دولار كحافظة استثمارية وسيعمل بداية من مكتبه في عمّان ولاحقًا سيتم فتح مكاتب في فلسطين، وتوقعت الوزيرة عودة أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير ايجابي على الأزمة الاقتصادية الشاملة مبدية تفاؤلها من نجاح استثمار البنك الأوروربي وتجاربه في عدة بلدان مجاورة بحكم خبرته الطويلة في مجال الاستثمار.

الوزيرة عودة أكدت كذلك أنّ البنك الأوروربي سيطرح مشاريع استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك في مجالي الطاقة والطاقة البديلة مؤكدة أن العمل الاستثماري في فلسطين مُشجع وموافقة البنك الأوروربي على تمويل الاستثمار في مجالات متعددة سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين الأجانب للعمل في فلسطين.

أنشئ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991 بهدف دعم اقتصادات السوق وتشجيع القطاع الخاص. وقد بدأ البنك في أوروبا الوسطى والشرقية، ويعمل اليوم في ثلاث قارات وفي 36 بلدًا، ومن المغرب إلى منغوليا ومن إستونيا إلى مصر.