الاحتلال يمنع الزيارة عن الأمين العام للجبهة القائد أحمد سعدات

أفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال قرر منع الزيارة عن الأمين العام للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات والمضرب عن الطعام منذ ما يقارب عن أسبوع، والموجود في عزل عسقلان.

وأكد المصدر بمركز حنظلة للأسرى والمحررين أن الاحتلال يماطل منذ يوم الخميس الماضي في الإجابة على طلبات المحامين، حيث ردت ما تُسمى مصلحة السجون بالرفض على طلب المحامية فرح بيادسة بزيارة الرفيق أحمد سعدات وقيادات في الحركة الاسيرة ومن بينهم القائد عاهد أبو غلمى وحتى هذه اللحظة، وهذا يعني إخفاء متعمد لأوضاع القائد سعدات في ظل العزل وإضرابه عن الطعام، وتجاهل لأوضاعه الصحية.

وأشار المركز أن هذا القرار يأتي في سياق الضغط على قيادات الحركة الأسيرة التي تخوض الإضراب وعلى رأسها القائد أحمد سعدات من أجل محاولة كسر الإضراب، إلا أن هذه المحاولات كالعادة ستفشل في تحقيق أهدافها في ظل أن القائد سعدات خبر جيداً هذه الأساليب الخبيثة وأنه سيواجه كل هذه المحاولات بصلابة وقوة، وإيمان بعدالة قضية الأسرى ومطالبهم العادلة.