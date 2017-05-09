صحة غزة تتخذ إجراءات للتخفيف عن الخريجين والعاطلين

أكد وكيل مساعد وزارة الصحة في قطاع غزة، مدحت محيسن، أن وزارته اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها التخفيف عن كاهل الخريجين والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود في القطاع.

وقال محيسن، « إن هذه القرارات تشمل اعفاء الخريجين والعمال من الرسوم المفروضة على التأمين الصحي، إضافة إلى إلغاء الإجراء المتعلقة بحلف اليمين الخاصة بهذه الفئات للحصول على التأمين ». بحسب وكالة الرأي.

وأضاف أيضًا، « إن التسهيلات تشمل معاملة الخريجين العاطلين عن العمل بنفس نظام التامين الصحي وفقاً للسلم المالي المتوافق عليه لفئة العمال ».

وأوضح محيسن، أن رئيس قطاع الصحة والبيئة باسم نعيم قرر تشكيل لجنة لمناقشة السلم المالي للفئات المختلفة بهدف التخفيف عن المواطنين من أصحاب الدخل المحدود بما يمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية تحت مظلة التامين الصحي بما يتناسب مع إمكانياتهم.

وأشار وكيل مساعد وزارة الصحة، إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي وصل إلى 63 ألف تأمين للعمال؛ ومثلهم للخريجين، بالإضافة الى 33 ألف تأمين شؤون اجتماعية و11 ألف تأمين كبار سن و8 الاف تأمين مطلقات وارامل، أيضاً تأمينات والأسرى والجرحى والشهداء.